Sub-17 reedita final contra Austrália A seleção brasileira estréia nesta sexta-feira no Mundial sub-17, em Puerto España, em Trinidad e Tobago, em busca do tricampeonato. E logo em seu primeiro jogo, pelo Grupo A, pega a Austrália, reeditando a final da edição passada, quando conquistou o bicampeonato na Nova Zelândia. Para confirmar o favoritismo, o técnico Sérgio Farias vai ter jogadores com características ofensivas escalados como volantes: Alberoni e Marcelo Mendonça. Diego, Caetano e Bruno Moraes formam o trio do ataque brasileiro. A partida será transmitida pela SporTV, às 19h. Na abertura da competição, nesta quinta-feira, pela chave dos brasileiros, a seleção anfitriã dececpcionou ao perder para a Croácia por 2 a 1. O carrasco foi o croata Niko Kranjcar, autor dos dois gols. Blackman anotou para Trinidad e Tobago. O presidente da Fifa, Joseph Blatter, não pôde comparecer ao evento por causa dos atentados nos Estados Unidos. "Ele só chegará à cidade quando melhorar a situação", informou Michael Zen-Ruffinen, secretário-geral da entidade, que está em Trinidad e Tobago. A jornada será completada em Bacolet, onde jogam Estados Unidos x Japão e França x Nigéria, ambos pelo Grupo B.