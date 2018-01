Sub-17: Uruguai goleia o Equador O Uruguai estreou na fase final do Sul-Americano Sub-17 com uma goleada por 4 a 2 sobre o Equador, nesta quarta-feira à noite. Com isso, a Celeste soma três pontos e fica no aguardo do jogo do Brasil para saber se ficará na liderança isolada ou não. No primeiro tempo apenas um gol foi marcado: aos 41 minutos, Elias Figueroa, para o Uruguai. Já no segundo tempo, foram marcados cinco: Cristian Paz aos 3, Diego Arismendi aos 7 e Figueroa, agora de pênalti, aos 9, todos para o Uruguai, com Felipe Caicedo aos 14 e Fernando Ogonaga, também de pênalti, aos 39 minutos.