Sub-17: Uruguai vence a Argentina O árbitro brasileiro Leonardo Gaciba distribuiu cartões aos montes na partida que Argentina e Uruguai disputaram sábado à noite em Maracaibo (Venezuela) pela primeira rodada do Grupo B do Campeonato Sul-Americano Sub-17. Ele mostrou sete amarelos e três vermelhos (dois para o Uruguai e um para a Argentina). Os uruguaios venceram por 1 a 0, com um gol de cabeça do atacante Arismendi - um dos que foram expulsos - no segundo tempo. Na outra partida da chave, o Chile derrotou a Colômbia por 1 a 0, com um gol do zagueiro Abarca. O Brasil volta a campo na terça-feira, pelo Grupo A, jogando contra o Equador, às 22h10 (horário de Brasília).