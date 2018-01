Sub-17 vai estrear contra o Equador A seleção brasileira sub-17 fez hoje seu primeiro treino na cidade boliviana de Santa Cruz de la Sierra, na reta final de preparação para a disputa do Sul-Americano da categoria. O Brasil estréia quinta-feira na competição, que destinará três vagas do continente no Mundial da categoria, em setembro, na Finlândia. O primeiro adversário da seleção é o Equador. O Brasil está no Grupo A do Sul-Americano na primeira fase, que tem também Chile, Venezuela e Paraguai. Dirigida por Marcos César, a seleção é favorita não só ao primeiro lugar na chave como também ao título da competição. A maior rival dos brasileiros, atuais campeões continentais, é, claro, a seleção da Argentina. Os treinos da seleção estão sendo realizados no centro de treinamentos do Blooming, clube local. Hoje, por causa do desgaste com a viagem, os jogadores realizaram apenas uma leve atividade física. O Sul-Americano inicialmente seria realizado na Venezuela, mas foi transferido por causa da situação política e econômica do país. A Bolívia aceitou sediar a disputa, mas em apenas duas cidades, Santa Cruz e Montero, separadas por 50 quilômetros de distância.