Sub-20: Argentina e Colômbia vencem A Argentina goleou a Bolívia, 4 a 0, e a Colômbia venceu o Peru, 1 a 0, ontem, na segunda rodada do Grupo A do Sul-Americano Sub-20, que está sendo disputado na Colômbia. Argentina e Colômbia agora somam seis pontos, mas o time argentino leva vantagem no saldo de gols.