Sub-20: Argentina e Nigéria avançam As seleções da Argentina e Nigéria avançaram nesta quarta-feira para as quartas-de-final do Mundial Sub-20 que está sendo disputado na Holanda. Jogando em Emmen, os argentinos levaram um susto, mas venceram a Colômbia por 2 a 1, de virada. O gol da vitória foi marcado já nos descontos. A Colômbia marcou primeiro, através de Harrison Otálvaro aos 7 minutos do segundo tempo. A Argentina reagiu rápido e empatou com Lionel Messi aos 13, mas só conseguiu a virada aos 49 minutos, com gol de Barroso. Em Doetinchem, a Nigéria garantiu sua vaga na próxima fase ao derrotar a Ucrânia por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Taye Taiwo a 10 minutos do final. Nas quartas-de-final a Nigéria enfrenta o vencedor do confronto entre Holanda e Chile.