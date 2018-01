Sub-20: Argentina e Uruguai empatam Argentina e Uruguai ficaram no 0 a 0 na tarde de deste domingo, em Pereira, na Colômbia, pela terceira rodada do hexagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub-20. Com o resultado, os argentinos foram a 5 pontos e estão bem posicionados para conseguir uma das quatro vagas para o Mundial da categoria, na Holanda. Já a seleção uruguaia soma apenas um ponto e precisa vencer suas duas partidas finais para brigar por uma das vagas. O jogo no estádio Hernán Ramírez foi muito disputado, mas de fraco nível técnico. Os argentinos começaram mais ofensivos, mas o Uruguai respondeu com contra-ataques e criou mais oportunidades. O goleiro argentino Oscar Ustari, porém, se beneficiou da falta de pontaria dos rivais. O melhor em campo foi o volante uruguaio Cristian Rodríguez, do Peñarol, que tentou armar jogadas ofensivas da celeste. O jogo, porém, pouco saiu de disputas no meio-campo e de raros ataques pelas pontas. A Argentina teve sua melhor chance no fim do primeiro tempo: Messi, o mais efetivo do lado argentino, cruzou da direita e Peirone chutou forte e acertou o travessão. Monotonia - Apesar de o empate não ser bom para as duas equipes, o segundo tempo permaneceu monótono até o fim, com apenas Messi, de um lado, e Rodríguez, do outro, tentando lampejos de criatividade. A Argentina agora enfrenta a Colômbia, na quarta, pela penúltima rodada, enquanto o Uruguai pega a Venezuela. No sábado o Chile venceu a Venezuela por 3 a 2. Os chilenos têm 4 pontos e brigam por vaga. A Venezuela não ganhou ponto: foram quatro jogos e quatro derrotas.