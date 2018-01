Sub-20: Argentina enfrentará o Brasil A Seleção Brasileira vai enfrentar, na próxima terça-feira em Utrecht, às 12h30 (horário de Brasília), o seu maior rival na fase semifinal do Mundial Sub-20 que está sendo disputado na Holanda: a Argentina. Neste sábado, em Enschede, a seleção argentina derrotou a Espanha por 3 a 1 e conquistou a última vaga. O primeiro tempo foi equilibrado e terminou empatado em 1 a 1. A Argentina teve um gol anulado antes de abrir a contagem, aos 19 minutos, com Zabaleta completando na pequena área um cruzamento da direita - a zaga espanhola só ficou olhando a bola passar. Mas o time europeu reagiu e conseguiu o empate, aos 32 minutos, com Zapater finalizando depois de uma rápida troca de passes do ataque. Na segunda etapa a Argentina liquidou o jogo em dois minutos. Aos 25 minutos, em um contra-ataque, Oberman tocou na saída do goleiro. E, dois minutos depois, aproveitando outra falha da zaga adversária, Messi marcou o terceiro gol argentino. A outra partida da fase semifinal, na próxima quarta-feira, reunirá dois países africanos: o Marrocos vai enfrentar a Nigéria, que eliminou a Holanda nos pênaltis.