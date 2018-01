Sub-20: Argentina estréia com vitória A Argentina fez sua parte na estréia do Campeonato Sul-Americano Sub-20 nesta quinta-feira à noite: venceu a Venezuela por 3 a 0, no jogo realizado no Estádio Centenario, em Armenia, na Colômbia. Os gols foram de Barroso, Messi e Barrientos. Com a vitória, a Argentina começa o torneio com três pontos no Grupo A do torneio, e a Argentina fica com zero. Na próxima rodada, os jogos serão Argentina x Bolívia e Colômbia x Peru. Se classificam os três primeiros colocados de cada grupo. O Brasil estréia nesta sexta-feira contra o Equador.