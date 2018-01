Sub-20: Argentina se classifica Com uma cômoda goleada de 6 a 0 sobre a fraquíssima seleção do Peru, ontem, a Argentina se classificou para o hexagonal final do Sul-Americano Sub-20, que está sendo disputado na Colômbia. O time soma nove pontos em três jogos e lidera o Grupo A. Os quatro primeiros classificados na próxima fase obtêm passaporte para o Mundial da categoria, que será disputado na Holanda. Os gols foram marcados por Marcelo Garay (2), Pablo Barrientos, David Abraham, Messi e José Sosa.