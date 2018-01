Sub-20: artilheiros agitam a Colômbia A segunda rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20 promete muitos gols amanhã, em Armenia, a partir das 22h00 de Brasília. Os artilheiros Hugo Rodallega, da Colômbia, com 6 gols, Lionel Messi, da Argentina, e Nicolás Canales, do Chile, com 4 gols cada, devem balançar novamente as redes nas suas respectivas partidas. A anfitriã encara o Chile e a Argentina enfrenta a Venezuela, que busca sua primeira participação em mundiais. O hexagonal classifica os quatro primeiro para o Mundial da Holanda, em julho. Para esquentar ainda mais a disputa pela artilharia, Rodallega afirmou à imprensa local que é melhor jogador do que Messi. O argentino não respondeu à provocação e disse que só pensa em trabalhar e acrescentar para o grupo.