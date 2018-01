Sub-20: Brasil busca bronze no Mundial A Seleção Brasileira faz a preliminar da decisão do Mundial Sub 20, em Utrecht, entre Argentina e Nigéria. Enfrenta o Marrocos, às 12 horas, com transmissão ao vivo pela SporTV. Depois, às 15 horas, Argentina e Nigéria decidem o título. Acostumados com o papel de protagonista, os brasileiros precisam concentrar forças contra um adversário que terá três desfalques (Iajour, Doulyazal e El Amrani) e carrega consigo a condição de zebra entre os quatro semifinalistas. O técnico Rene Weber não terá o meia Roberto, que levou o segundo cartão amarelo, e mantém o discurso positivo aos jogadores. ?Pode ser um prêmio menor, mas o Brasil deve sempre jogar para ganhar. E todos os jogadores sabem disso?, alertou. As atenções estarão voltadas, no entanto, para o pequeno Lionel Messi, jogador da Argentina que se tornou na sensação do torneio. Messi, do Barcelona, é o favorito para ganhar o troféu Bola de Ouro, dado pela Fifa ao melhor jogador do torneio. As comparações já começaram, principalmente com Diego Maradona que ficou com o troféu em 1979, no Japão, quando levou a Argentina ao seu primeiro título. Se vencer o deste sábado, a Argentina levará seu quinto título e será o maior vencedor do torneio. A Nigéria aposta nas descidas do lateral Taiwo, do Olympique de Marselha e na dupla de ataque Okoronkwo, do Hertha Berlin e Isaac Promise, melhor jogador do Campeonato Nigeriano em 2004. Se vencer, será o primeiro título de um país africano.