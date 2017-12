Sub-20: Brasil dá show e goleia Iraque O Brasil continua irresistível no Campeonato Mundial Sub-20. Nesta quarta-feira, em Córdoba, na Argentina, os garotos do técnico Carlos César deram uma nova apresentação de gala e, em ritmo de treino, humilharam os iraquianos: 6 a 1. De quebra, a seleção brasileira garantiu a classificação antecipada para as oitavas-de-final da competição, em que busca o tetracampeonato. O Iraque entrou em campo com o uniforme semelhante ao do São Paulo. A coincidência com o clube paulista foi apenas esta, já que em campo, o futebol apresentado foi medíocre. A fragilidade do adversário ficou evidente com a atuação do goleiro brasileiro Rubinho. O atleta não fez sequer uma defesa. E ainda deu chance para o reserva Márcio. Apesar de não marcar nenhum gol, Maicon foi o grande destaque da partida. Com a escassez de laterais que atuam pela direita, o atleta do Cruzeiro pode ser boa opção para Luiz Felipe Scolari, pois um apresentou belo futebol nesta quarta-feira. Já que o adversário apenas se defendia, Maicon transformou-se em um ponta. Aos 6 minutos, ele passou a bola para Kaká, que foi derrubado na área. Pênalti. Aos 7, Fernando cobrou e abriu o marcador. Seis minutos mais tarde, nova jogada de Maicon. O lateral chegou à linha de fundo e cruzou para Pinga, livre, escorar para as redes: 2 a 0. O Iraque estava atordoado em campo. Não acertava um passe e dava espaços. Com a facilidade para atacar, Maicon tentou marcar seu gol. Aos 18 minutos, ele chutou forte, para boa defesa do goleiro. Aos 26, outra tentativa. O lateral driblou três adversários e chutou. No rebote, Robert fez 3 a 0. O Brasil fechou o primeiro tempo com mais dois gols, ambos do atacante Adriano, do Flamengo. Aos 28 minutos, após cruzamento de Robert, ele marcou de cabeça. E, aos 44, acertou um chute forte, cruzado, no canto do goleiro. No segundo tempo, aos 26 minutos, Adriano retribuiu o "presente" da primeira etapa e deu o 6º gol para Robert, artilheiro da equipe, com 4 gols no campeonato. Robert, atacante do Botafogo de Ribeirão Preto, ainda perdeu um pênalti. Aos 36 minutos, Emad Ridha marcou o gol de honra do Iraque, mas não tirou o brilho da goleada brasileira. Na preliminar, no outro jogo do grupo do Brasil, a Alemanha também goleou: 4 a 0 no Canadá. A maior goleada da competição, no entanto, foi pelo grupo A, em Buenos Aires. A Argentina fez 7 a 1 no Egito e também se classificou para a próxima fase. No outro jogo da chave, Finlândia 1 x 0 Jamaica. Outros resultados desta quarta-feira: grupo C, em Mendoza, Ucrânia 0 x 0 China e Estados Unidos 4 x 1 Chile. No complemento da segunda rodada do Mundial, nesta quinta-feira, o destaque será a França, que também está dando show no torneio. Na estréia, os franceses massacraram o Irã, por 5 a 0, e amanhã enfrentam o Paraguai. Ainda pelo Grupo F, jogam Gana x Irã. Outras partidas desta quinta-feira: grupo D - República Checa x Austrália e Angola x Japão; no E - Etiópia x Costa Rica e Equador x Holanda.