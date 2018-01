Sub-20: Brasil enfrenta a Síria O técnico Renê Weber exige que a seleção brasileira tenha o maior respeito diante da Síria, no jogo desta terça-feira, às 15h30 (horário de Brasília), em Tilburg, na Holanda, pelas oitavas-de-final do Campeonato Mundial Sub-20. "Independente do nome do nosso oponente, teremos um jogo difícil", disse o treinador brasileiro. "Uma equipe que quer ser campeã mundial precisa enfrentar cada partida como se fosse a final de uma Copa do Mundo. Subestimar um rival pode ser fatal." O alerta de Renê Weber tem fundamento. A Síria, apesar de não ter grande tradição no futebol, foi protagonista de um dos resultados mais surpreendentes do Mundial Sub-20 até agora, ao derrotar a Itália, na segunda rodada do grupo E, por 2 a 1. Os sírios terminaram a primeira fase com quatro pontos, um a mais que os italianos. Renê Weber admite que o Brasil ainda não fez uma grande partida na competição, mas confia na classificação. "A cada jogo estamos aproveitando melhor as oportunidades e isto nos dá confiança", revelou. Até agora, a seleção brasileira empatou sem gols com a Nigéria na estréia e venceu a Suíça (1 a 0) e a Coréia do Sul (2 a 0). Ainda em Tilburg, nesta terça-feira, se enfrentam China e Alemanha. E em Enschede jogam: Estados Unidos x Itália e Marrocos x Japão.