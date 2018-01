Sub-20: Brasil espera adversário O futuro do futebol brasileiro também está garantido se depender do desempenho da Seleção Sub-20 no Sul-Americano da categoria, que está sendo disputado no Uruguai. A equipe dirigida pelo técnico Valinhos é a única que garantiu classificação antecipada para o hexagonal decisivo, que começará sexta-feira. O adversário ainda está indefinido, já que Argentina, Paraguai, Colômbia e Venezuela definem amanhã os três classificados do Grupo B. De quebra, a Seleção Brasileira, que folgou na rodada de hoje à noite, permanece invicta - quatro vitórias em quatro jogos - e tem o melhor ataque da competição: 15 gols. Marcou sete apenas contra a Bolívia, na segunda rodada. Os atacantes Daniel Carvalho (Inter-RS) e Dagoberto (Atlético-PR) lideram a artilharia do torneio com três gols cada um. A defesa também não tem do que reclamar. O goleiro Jefferson (Cruzeiro) não sofreu nenhum gol. É protegido pela dupla de zagueiros Alcides (Vitória) e André Bahia (Flamengo), que até o momento não decepcionaram. Os laterais Daniel (Bahia) e Jean (Atlético-PR) também ajudam a garantir a bela campanha.