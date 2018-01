Sub-20: Brasil ganha e garante o 1.º O Brasil ganhou por 2 a 0 da Coréia do Sul neste sábado pela manhã e garantiu a liderança do Grupo F (com sete pontos) do Campeonato Mundial Sub-20 de futebol, que está sendo disputado na Holanda. Agora, a seleção brasileira jogará contra a Síria (segunda colocada do Grupo E), na próxima terça-feira, às 12h30. A partida foi tranqüila para a seleção dirigida por Renê Weber. O gol marcado por Renato, logo aos nove minutos do primeiro tempo, de cabeça, deu a vantagem para o Brasil ter calma e jogar em cima dos sul-coreanos. E o segundo gol, aos 12 minutos do segundo tempo com Rafael Sóbis, num belo chute de pé esquerdo de longe, serviu para garantir os três pontos. No outro jogo do grupo, a Nigéria venceu por 3 a 0 a Suíça e garantiu sua vaga como segunda colocada, com quatro pontos. Coréia do Sul e os suíços estão eliminados.