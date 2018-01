Sub-20: Brasil joga sem volante Alê O Brasil joga no domingo, em Pereira, às 20h20 de Brasília (com transmissão da Record e da ESPN Brasil), por uma vitória contra os anfitriões no hexagonal final do Sul-Americano Sub-20 para selar a ida para o Mundial da Holanda. O único problema é o desfalque do volante Alê, que está suspenso pelo segundo cartão amarelo. Seu substituto ainda não foi definido. O treinador René Weber rejeitou a acusação do técnico venezuelano, Nelson Carrero, de que os brasileiros são gatos. "Quero que ele diga os nomes. Quem vive do futebol não pode falar sem provas, não é de boa índole nem de boa moral", acusou. Na preliminar, a Argentina encara o Uruguai, que precisa vencer para sonhar com o Mundial. Hoje jogam Chile x Venezuela.