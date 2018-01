Sub-20: Brasil pega Argentina amanhã A 21ª edição do Campeonato Sul-Americano Sub-20 terá na noite desta quinta-feira a sua "final antecipada". Brasil e Argentina se enfrentam a partir das 23h15 (horário de Brasília), em Maldonado, no Uruguai, e o vencedor não só ficará perto do título continental como terá praticamente assegurada vaga para o Mundial da categoria, em março, nos Emirados Árabes. O duelo de líderes do hexagonal - ambos com 4 pontos - será mostrado ao vivo pelo SBT. A rivalidade entra em campo no estádio Domingo Burgueño e, para variar, o clássico é decisivo. Os argentinos são os atuais campeões mundiais e o técnico Hugo Tocalli gostou tanto do desempenho do seu time, na goleada por 4 a 0 sobre o Equador, na rodada anterior, que decidiu repetir a formação. "O entrosamento aumenta e, por extensão, estamos achando nosso melhor jogo", justificou o treinador. Já seu companheiro brasileiro, Valinhos, não contará com Daniel Carvalho e Dudu, que cumprem o segundo jogo de suspensão, por terem sido expulsos contra o Paraguai, na abertura desta fase. Mas o técnico da seleção recorre ao time que bateu a Colômbia por 3 a 2, na segunda-feira, com Jefferson; Daniel, Alcides, André Bahia e Jean; Felipe Melo, Elton, Carlos Alberto e Wendell; William e Dagoberto. Nesta quinta-feira também jogam Colômbia (3 pontos) e Paraguai (4).