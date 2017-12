Sub-20: Brasil perto da classificação Depois da boa vitória na estréia do Mundial Sub-20 da Argentina - 2 a 0 sobre a Alemanha, domingo - na Argentina, a Seleção Brasileira volta a campo amanhã. O adversário será o Iraque, que também no domingo goleou o Canadá por 3 a 0. O jogo será no Estádio Olímpico Ciudad de Córdoba, em Córdoba, a partir das 16h45 (ao vivo no SporTV). Uma vitória garante a classificação da Seleção Brasileira para a próxima fase do torneio e mantém o sonho de conquistar pela quarta vez o título da competição (o Brasil foi campeão em 1983, no México; 85, na União Soviética, e 93, na Austrália). Leia mais no Jornal da Tarde