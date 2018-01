Sub-20: Brasil tenta ficar concentrado O técnico Renê Weber se esforça para manter os garotos da seleção brasileira Sub-20 concentrados, mas a missão é difícil. O time se prepara para disputar o terceiro lugar do Mundial da categoria contra Marrocos, sábado, em Utrecht (Holanda), na preliminar da final entre Argentina e Nigéria. Renê Weber assegura que o time continua com a mesma união e determinação. "Jogaremos com muita vontade. Nosso pensamento é sempre representar nosso País da melhor maneira possível", avisou. O técnico também garante que a derrota para a Argentina, na semifinal do Mundial, ficou no passado. Depois da partida, Renê Weber chegou a criticar a organização e a arbitragem, que teria permitido a violência dos zagueiros argentinos. Nesta quinta-feira, o problema foi a forte chuva que caiu em Utrecht, atrapalhando os planos da seleção - o treino terminou mais cedo em virtude dos trovões. Diego Tardelli está à disposição do treinador, pois já cumpriu a suspensão automática. Enquanto isso, a preocupação da organização do Mundial é com a torcida marroquina, que protagonizou vários atos de vandalismo, roubo e violência após a derrota da seleção do país para Nigéria, também na semifinal. A polícia local iniciou as investigações para identificar os torcedores envolvidos. E até o presidente da Fifa, Joseph Blatter, está preocupado. "Isso não pode acontecer mais", disse o dirigente.