Sub-20: Brasil vence o Canadá A seleção brasileira Sub-20 venceu o Canadá por 2 a 0 na tarde deste sábado e confirmou a primeira colocação no Grupo B do Mundial da categoria, que está sendo disputado na Argentina. A equipe brasileira, já classificada para a próxima fase, entrou em campo apenas para cumprimento de tabela e jogou sem muito interesse. Os gols foram marcados por Adriano, aos 20 minutos do primeiro tempo, e Robert, aos 19 do segundo. A equipe brasileira volta a campo na próxima quarta-feira, já pelas oitavas-de-final, para enfrentar o time classificado como melhor terceiro colocado nesta fase. A seleção brasileira terminou a fase de classificação com 100% de aproveitamento. Na estréia, bateu a Alemanha por 2a 0. Na segunda rodada goleou o Iraque por 6 a 1 e hoje superou o Canadá por 2 a 0.