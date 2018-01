Sub-20: Brasil vence Síria e avança Com um gol de pênalti, cobrado por Rafinha no primeiro tempo, o Brasil venceu a Síria por 1 a 0, nesta terça-feira, e se classificou para as quartas-de-final do Mundial Sub-20, que está sendo disputado na Holanda. Agora, a seleção brasileira enfrenta na sexta a Alemanha, que derrotou a China por 3 a 2. O Itália e Marrocos também garantiram vaga e fazem outro confronto. Apesar da vitória e da classificação, os garotos brasileiros ainda não mostraram um futebol brilhante no Mundial. Nesta terça-feira, criaram algumas chances no primeiro tempo, mas só abriram o placar aos 43 minutos. Rafinha tabelou com Rafael Sóbis, sofreu pênalti e cobrou com perfeição. No segundo tempo, a Síria desperdiçou várias oportunidades para empatar. O atacante Al Hamwi acertou a travessão do goleiro Renan e o meia Kailouni deu trabalho aos zagueiros brasileiros. O técnico Renê Weber novamente culpou a falta de pontaria dos atacantes pelo magro resultado desta terça-feira. ?Criamos muitas chances e controlamos a partida, mas precisamos melhorar a finalização, caprichar mais no toque final das jogadas?, afirmou o treinador, usando a mesma ?desculpa? dos jogos anteriores. Em compensação, a defesa brasileira ainda não sofreu gols no Mundial. A rival brasileira das quartas-de-final, a Alemanha, também teve dificuldades para assegurar a vaga. Venceu os chineses por 3 a 2 com um gol marcado aos 44 minutos do segundo tempo. O Marrocos surpreendeu o Japão e venceu por 1 a 0, gol de Iajour, enquanto os italianos passaram pelos Estados Unidos ? ganharam por 3 a 1. O destaque foi o gol do italiano Pelle, o segundo da vitória, num belo chute de longa distância. Mais quatro jogos definem nesta quarta-feira as outras seleções que passarão às quartas-de-final. A anfitriã Holanda pega o Chile, enquanto num clássico sul-americano, Argentina e Colômbia decidem outra vaga.