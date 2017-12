Sub-20: Canadá serve de aquecimento Classificada para as oitavas-de-final do Mundial Sub-20, a Seleção Brasileira volta a campo amanhã, 14h (de Brasília), em Córdoba. O adversário é o Canadá, saco de pancadas da chave, e basta um empate para o Brasil se manter na liderança do grupo B (na tabela). Em caso de derrota, a Seleção só perderia a liderança por saldo de gols. Mesmo assim, só se Alemanha ou Iraque golearem. O Brasil tem sete gols de saldo; Alemanha dois e Iraque menos dois. Leia mais no Jornal da Tarde