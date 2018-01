Sub-20: Chile 3, Venezuela 2 O Chile derrotou a Venezuela, sábado à noite, por 3 a 2, pela terceira rodada do hexagonal final do 22º Sul-Americano Sub-20 que está sendo disputado na Colômbia. Pelo Chile marcaram José Fuenzalida, Sebastián Montesinos e Nicolás Canales. Ronald Vargas fez os dois gols da Venezuela. Chile soma agora quatro pontos e está na quarta colocação. Os quatro primeiros classificados garantem vaga no Mundial da categoria, que será disputado na Holanda.