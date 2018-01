Sub-20: Chile e Uruguai ficam no 0 a 0 Chile, com um jogador a menos, expulso ainda no primeiro-tempo, e Uruguai empataram ontem, 0 a 0, na segunda rodada do Grupo B do Sul-Americano Sub-20 que está sendo disputado na Colômbia. Foi a estréia dos chilenos no torneio. Já o Uruguai teve que se contentar com o segundo empate sem gols na competição.