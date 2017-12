Sub-20: Chile se despede com vitória A seleção do Chile venceu a China por 1 a 0, em partida válida pelo Grupo C do Mundial Sub-20, que está sendo disputado na Argentina. O resultado de nada valeu. Os dois times acabaram eliminados ainda na primeira fase da competição. No outro confronto do grupo, os Estados Unidos empataram em 1 a 1 com a Croácia. Com o empate, EUA e Croácia se classificaram para a próxima fase. Pelo grupo A, o Egito venceu a Finlândia por 2 a 1. A Argentina - que neste sábado goleou a Jamaica por 5 a 1 - garantiu o primeiro lugar no grupo. Em partida válida pelo Grupo B, a seleção da Alemanha venceu o Iraque por 3 a 1 e também garantiu sua vaga nas oitavas de final. Antes, o Brasil venceu o Canadá por 2 a 0 e garantiu o primeiro lugar no grupo.