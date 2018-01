Sub-20: Chile vence e encosta no Brasil O Chile ganhou do Paraguai por 3 a 2, nesta terça-feira, na cidade de Armenia, na Colômbia, e assumiu a liderança do grupo B, ao lado do Brasil, do Campeonato Sul-Americano Sub-20. Brasileiros e chilenos têm 4 pontos ganhos, mas podem ser ultrapassados pelo Uruguai, que soma 2 mas joga na madrugada desta quarta, contra o Equador. O Paraguai abriu o placar com Acuña, mas Fernández empatou ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Fuenzalida marcou para os chilenos, mas Bogado voltou a deixar tudo igual. Até Lorca definir a vitória do Chile. O Brasil só volta a jogar na quinta-feira, justamente contra o Chile, quando tentará se recuperar do empate na rodada passada, com o Paraguai.