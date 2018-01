Sub-20: China e Ucrânia se classificam A China goleou o Panamá por 4 a 1, nesta sexta-feira, em Utrecht, e garantiu a primeira colocação do Grupo B do Mundial Sub-20. Os chineses venceram os três jogos da fase de classificação e agora aguardam o adversário das oitavas-de-final. Os panamenhos, com três derrotas, estão eliminados. No outro jogo da chave, Ucrânia e Turquia empataram por 2 a 2, resultado que classificou os ucranianos para a próxima fase pelo saldo de gols. O rival nas oitavas será o segundo colocado do Grupo F (Brasil, Coréia do Sul, Suíça ou Nigéria). Com quatro pontos, os turcos têm de esperar os jogos deste sábado para tentar uma vaga entre os quatro melhores terceiros colocados.