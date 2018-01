Sub-20: Colômbia 5, Bolívia 0 A Colômbia fez sua estréia ontem no Campeonato Sul-Americano Sub-20 com uma goleada de 5 a 0 sobre a Bolívia. Hugo Rodallega, que entrou no tempo final, fez quatro gols. A Colômbia lidera o Grupo A do torneio com três pontos, ao lado da Argentina. Hoje, a partir das 22h10, o Brasil enfrenta o Equador pelo Grupo B.