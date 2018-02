Sub-20 começa treinos para Mundial A Seleção Brasileira Sub-20 se apresenta nesta segunda-feira pela manhã ao técnico Valinhos, no Aeroporto Santos Dumont. A equipe segue, então, para dois dias de treinos na Granja Comary, em Teresópolis, e de lá embarca para a Ásia, onde participará do torneio da Malásia. Em seguida, o Brasil seguirá para Dubai, nos Emirados Árabes, para disputar o Campeonato Mundial da categoria no final de março.