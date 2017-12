Sub-20 completa a lista no dia 14 A seleção sub-20 que vai disputar a partir do dia 27 o Mundial da categoria nos Emirados Árabes Unidos corre o risco de ficar sem os seus melhores jogadores: Robinho, do Santos; Vágner e Diego Souza, do Palmeiras; e Carlos Alberto, do Fluminense, são quatro dos cinco nomes escolhidos pelo técnico Marcos Paquetá para completar a lista dos 20 inscritos para a competição. Mas ainda não fazem parte do grupo e podem até ser substituídos. Hoje, o treinador divulgou a convocação de 13 atletas e como já havia relacionado dois, chegou a 15 nomes. "Vamos esperar mais alguns dias para ver o andamento do Campeonato Brasileiro e tomar a decisão final", disse. O meia Diego, do Santos, embora tenha idade para atuar na sub-20, não vai ser chamado. Ele vai servir à sub-23 no Pré-Olímpico, em janeiro, e continuará à disposição de Carlos Alberto Parreira na seleção principal. O coordenador das categorias de base da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o ex-jogador Branco, explicou que a data-limite para o complemento da lista da sub-20 vai ser 14 de novembro. Até lá haverá somente mais duas rodadas da Série A do Brasileiro, muito pouco, talvez, para deixar o Santos longe da disputa pelo título ou o Cruzeiro com a conquista praticamente assegurada. Isto explicaria a cautela do técnico em não relacionar Robinho. Quanto ao time mineiro, três atletas estariam nos planos de Paquetá: os meias Márcio, Augusto Recife e Felipe Melo. Pelo menos um deles pode ser convocado para suprir a ausência de algum dos cinco preferidos pelo técnico. Outro obstáculo para Paquetá está na luta dos clubes contra o descenso. Até 14 de novembro, o Fluminense não estará livre da ameaça de rebaixamento e pode criar dificuldades para a liberação de Carlos Alberto. O problema se acentua quanto à Série B. As três últimas rodadas do quadrangular final da competição vão ser realizadas nos dias 15, 22 e 29 deste mês, portanto depois da data-limite. E não há como o Palmeiras garantir nada até lá. Ou seja, o clube não aceitará ceder Diego Souza e Vágner para a sub-20. Paquetá já parecia conformado com a hipótese, agora bem provável, de que não poderá contar com a dupla. "Os dois estão em excelente fase. Mas não são imprescindíveis." Branco disse que teve de negociar com vários treinadores a inclusão ou não de atletas para o Mundial. Conversou por telefone com Emerson Leão, do Santos, Vanderlei Luxemburgo, do Cruzeiro, e Levir Culpi, do Botafogo. "Foi um papo sincero, aberto; é claro que eles estavam vendo o interesse dos clubes", disse. Do clube carioca em atividade na Série B o único que tem chances de ser convocado é o atacante Leandrão, desde que Paquetá perca um dos atacantes preferidos, Robinho ou Vágner.