Sub-20 convoca para Mundial da Holanda O técnico da seleção brasileira sub-20, Rene Weber, convocou hoje 21 jogadores para a disputa do Mundial da Holanda e já avisou que nenhum dos atletas da lista será liberado, caso algum clube venha solicitar. O treinador destacou que está cada vez mais difícil montar o time, porque praticamente todos são titulares, mas disse estar contente por ter reunido um grupo "forte". "Entendo os clubes e, em outras competições, sempre atendi o pedido deles. Mas, agora é a Copa do Mundo. Nossa competição mais importante", frisou o técnico da seleção. "Estou fazendo o que é coerente para a equipe. E não posso liberar ninguém, porque se atendo a um, terei que atender a todos." Dos 21 convocados, o São Paulo foi o clube que mais cedeu jogadores, quatro, o goleiro Bruno, o zagueiro Edcarlos, o lateral Fábio Santos, e o atacante Diego Tardelli. Outros clubes paulistas também cederam atletas: o atacante Bobô, do Corinthians, o zagueiro Leonardo, do Santos, além de zagueiro João Leonardo e o meia Roberto, ambos do Guarani. Na lista para o Mundial da Holanda, que será realizado entre os dias 10 de junho e 2 de julho, ainda figuram nomes como o do zagueiro Gladstone, do Cruzeiro, os meias Diego e Arouca, ambos do Fluminense, além do atacante Rafael Sóbis, do Intenacional. O técnico da seleção explicou que sua intenção foi a de manter a base do time que disputou o Campeonato Sul-Americano da Colômbia, no início do ano, quando o Brasil terminou na segunda colocação. "Dos 21 convocados, 17 estiveram no Sul-Americano. Como teremos pouco tempo para treinar, quis aproveitar o entrosamento já existente entre esses jogadores", explicou o técnico da seleção. "Até por ter só dez dias, e aí volto a dizer, não posso perder ninguém. Todos sabem que não se monta uma equipe nesse curto espaço de tempo." A apresentação da seleção sub-20 foi marcada para o dia 23, quando todos ficarão treinando na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana, até o dia 4 de junho, data da viagem para a Holanda. O Brasil estréia no Mundial no dia 16 de junho contra a Nigéria. No dia 15 enfrenta a Suíça e termina a primeira fase enfrentando a Coréia, no dia 18. Os convocados: Goleiros: Renan Brito (Internacional) Bruno (São Paulo) Diego (Atlético-MG) Zagueiros: Leonardo (Santos) Edcarlos (São Paulo) João Leonardo (Guarani) Gladstone (Cruzeiro) Lateral Rafael (Coritiba) Fábio Santos (São Paulo) Filipe (Ajax) Meias - Roberto (Guarani) Diego (Fluminense) Arouca (Fluminense) Fernandinho (Atlético-PR) Evandro (Atlético-PR) Renato (Atlético-MG) Ernane (Bahia) Atacantes: Rafael Sóbis (Internacional) Thiago Quirino (Atlético-MG) Bobô (Corinthians) Diego Tardelli (São Paulo).