Sub-20 da Argentina ganha no sufoco A seleção da Argentina, uma das favoritas ao título do Campeonato Mundial Sub-20, levou um grande susto na partida desta quarta-feira, pelas oitavas-de-final. Jogando em Buenos Aires, os argentinos saíram na frente da China, cederam o empate e marcaram o gol da vitória, por 2 a 1, apenas nos minutos finais da partida. O resultado confirmou o primeiro confronto das quartas-de-final do Mundial Sub-20. A Argentina enfrentará a França, que eliminou a Alemanha por 3 a 2, após marcar o gol da vitória aos 49 minutos do segundo tempo. Nesta quinta-feira serão definidos os outros classificados. Confira os jogos: Gana x Equador, Costa Rica x República Checa, Ucrânia x Paraguai e Angola x Holanda.