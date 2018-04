Sub-20 do Santos une filhos de Pelé e Pepe e neto de Clodoaldo

Clodoaldo, Pelé e Pepe estão novamente juntos no Santos, mas agora por meio de seus descendentes. Nesta terça-feira, Victor Santana, um zagueiro de 18 anos da equipe sub-20, assinou seu primeiro contrato profissional com a equipe da Vila Belmiro. O garoto é neto do ídolo Clodoaldo.

"É um sonho vê-lo jogando no clube. Ainda lembro da primeira partida dele pelas categorias de base e fico emocionado com isso. Estou feliz por ele e quero que cresça cada vez mais", ressaltou o avô coruja, que acompanhou Victor na assinatura do contrato.

O zagueiro, que assinou até março de 2018, é treinado no sub-20 do Santos por Pepinho Macia, filho de Pepe. No time, joga ao lado de Joshua, o caçula de Pelé, que atua no ataque. Os dois têm como meta chegar ao time principal. Ali, podem se comandados por Edinho, filho do Rei, que é auxiliar técnico dos profissionais.

Victor comemorou o contrato com o clube da Vila. "É muito gratificante assinar esse contrato. Estou realizando um sonho. Agradeço e só tenho a dizer que continuarei trabalhando firme. Quero ajudar meus companheiros, conquistar títulos e ser vencedor no clube.''