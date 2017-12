Sub-20 empata com a República Checa: 1 a 1 Embora tenha buscado mais o gol e pressionado o adversário, a seleção brasileira não passou de um empate por 1 a 1 com a República Checa, nesta segunda-feira, na segunda partida do Mundial Sub-20. Os checos abriram o placar aos 33 minutos com um belo voleio de David Limbersky. Três minutos depois, Adaílton empatou, de cabeça. Com o resultado, o Brasil somou quatro pontos e lidera o grupo C ao lado dos checos, com melhor saldo de gols. O time do técnico Paquetá volta a campo na quinta-feira contra a Austrália, às 11h45.