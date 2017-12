Sub-20 empata e vai decidir na prorrogação A seleção brasileira Sub-20 pecou pela falta de pontaria e pelo individualismo de seus jogadores e só conseguiu um empate diante da Eslováquia no tempo regulamentar pelas oitavas-de-final do Mundial da categoria. Sebo marcou para os eslovacos, aos 16 minutos, e Dudu Cearense empatou aos 38 do segundo tempo. A partida segue agora para a prorrogação, onde o gol de ouro determina o vencedor. Caso a seleção se classifique às quartas-de-final vai enfrentar o Japão.