Sub-20: empate classifica Argentina A Argentina empatou em 1 a 1 com a Colômbia, na quarta rodada do hexagonal final do XXII Sul-Americano Sub-20, na madrugada de hoje, e se classificou para o Mundial da categoria que será disputado na Holanda. Os gols foram assinalados por Hugo Rodallega, para a Colômbia, aos 11 minutos do primeiro tempo, numa cobrança de pênalti, e por Ezequiel Garay, aos 27 minutos da etapa inicial, para a Argentina.