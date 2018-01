Sub-20: Espanha e China classificados Duas equipes garantiram vaga nesta terça-feira para as oitavas-de-final do Mundial Sub-20: Espanha e China. Os espanhóis, por sinal, já asseguraram a primeira posição da chave graças à vitória por 7 a 0 sobre o Chile. A Espanha tem a melhor campanha até agora no torneio disputado na Holanda. Duas vitórias, 10 gols marcados e apenas um sofrido. O atacante Llorente, do Athletic de Bilbao, fez quatro gols nesta terça-feira e assumiu a artilharia com cinco. O Chile estava animado por ter vencido Honduras na estréia por 7 a 0. Mas agora terá de vencer Marrocos na última rodada para garantir a vaga sem depender do índice técnico - os quatro melhores terceiros colocados se classificarão. Já a China bateu a Ucrânia por 3 a 2 e também chegou aos seis pontos. E a Argentina renasceu nesta terça-feira graças ao talento de Leonel Messi, do Barcelona. Depois de ficar no banco na derrota (1 a 0) para os Estados Unidos, ele foi titular dessa vez e iluminou o time. Fez um gol, mandou uma bola na trave, serviu seus companheiros e mostrou que seu lugar é dentro de campo. Na última rodada, a Argentina enfrentará a Alemanha - que nesta terça-feira empatou sem gols com os norte-americanos.