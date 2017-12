Sub-20: Espanha e Colômbia nas semifinais A seleção da Espanha venceu o Canadá por 2 a 1 com gol de ouro, nesta sexta-feira, e se classificou para as semifinais do Mundial de Futebol Sub-20, que está sendo disputado nos Emirados Árabes Unidos. Nas semifinais, o time espanhol vai enfrentar a Colômbia, que derrotou os Emirados Árabes por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Victor Montano aos 14 minutos. A outra semifinal sairá de confrontos marcados para esta sexta-feira. O Brasil enfrenta o Japão e a Argentina pega os Estados Unidos.