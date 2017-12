Sub-20 estréia com vitória no Mundial A seleção brasileira sub-20 precisou de apenas um tempo para derrotar a fraca equipe do Canadá, por 2 a 0, nesta sexta-feira, na estréia no Mundial da categoria nos Emirados Árabes, no Estádio Al Rashid, em Dubai. A expectativa por uma boa atuação da equipe acabou frustrada, principalmente, porque os principais adversários do Brasil foram o nervosismo e a ansiedade demonstrados durante a primeira etapa. O Brasil começou apático, respeitando excessivamente o Canadá, que nenhuma expressão possui no futebol. Os atletas brasileiros, muitas vezes, ficaram acuados no próprio campo, cedendo espaços aos adversários que, sem habilidade, não souberam aproveitar as oportunidades. "O problema que temos no Brasil é que, às vezes, jogamos muito bonito e não conseguimos os resultados. Prefiro ser campeão jogando mal a ser escolhido o melhor time da competição sem ganhar nada", disse o técnico da seleção, Marcos Paquetá. No entanto, ele concordou que a equipe não se apresentou bem no primeiro tempo, quando somente criou uma jogada de gol, em um chute do atacante Kleber, defendido pelo goleiro Alim Karim. "Conversamos no vestiário durante o intervalo e resolvemos os problemas." Na volta para o segundo tempo, o comportamento da equipe foi outro. O Brasil mostrou determinação e se impôs em campo. Logo aos dois minutos, o atacante Nilmar recebeu um passe do lateral-direito Daniel e sofreu pênalti. O também atacante Daniel Carvalho cobrou e fez o gol, anulado por causa de uma invasão de área. Em nova cobrança, o goleiro canadense conseguiu defender. Apesar do pênalti desperdiçado, os jogadores brasileiros continuaram a apresentar um ritmo forte e o desempenho do time foi crescendo ao longo da etapa. Aos 10 minutos, Nilmar ajeitou uma bola dentro da área para Daniel Carvalho, que de pé esquerdo acertou um belo chute e inaugurou o placar. Com a vantagem, a seleção brasileira passou a cadenciar o jogo mas, por pouco, não cedeu o empate. Em uma jogada rápida do ataque canadense, que aproveitou uma falha de marcação brasileira, o atacante Hume ficou livre para chutar e obrigar o goleiro Fernando Henrique a fazer uma bela defesa. Sem forças para esboçar uma reação, o Canadá passou a sofrer vários ataques do Brasil. Aos 39, o meia Andrezinho cruzou a bola da esquerda, o goleiro Karim rebateu e Nilmar tocou de direita para fazer o segundo gol da seleção. "Jogamos bem principalmente no segundo tempo da partida. No início sentimos a estréia, procuramos nos concentrar mais. Depois, definimos o marcador", disse o meia Dudu. A segunda partida do Brasil pelo Grupo C será segunda-feira, contra a República Tcheca, às 14h30 (horário de Brasília). Outros jogos - Nos outros jogos desta sexta-feira, pelo Grupo B, a Argentina também estreou com uma vitória, de virada, sobre a Espanha, por 2 a 1, e Mali bateu Usbequistão por 3 a 2. No Grupo A, Burkina Faso derrotou o Panamá por 1 a 0. Na outra partida do Grupo do Brasil, Austrália e República Tcheca empataram por 1 a 1. Para este sábado estão programados os confrontos entre Colômbia x Egito e Japão x Inglaterra, ambos pelo Grupo D. No Grupo E: Arábia Saudita x Irlanda e Costa do Marfim x México e, pelo F, Paraguai x Estados Unidos e Coréia x Alemanha.