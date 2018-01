Sub-20 estréia no Sul-Americano na 6ª O Brasil começa na sexta-feira, às 22h30 de Brasília, contra o Equador, sua caminhada para buscar seu nono título sul-americano sub-20 na Colômbia, já pensando no aproveitamento de talentos para a seleção principal, como Fernandinho, do Atlético-PR, Leonardo, do Santos, e Rafael Sóbis, do Inter de Porto Alegre. A meta, segundo o técnico da seleção, René Weber, é preparar a safra para a Copa do Mundo de 2010, que será disputada na África do Sul. "Se tudo correr como planejamos, o processo de trabalho com este grupo deve culminar na Copa de 2010, quando a maioria destes jogadores terá 25 anos", revelou Weber, que pretende trabalhar com a mesma base deste Sul-Americano nos Jogos Pan-americanos de 2007, no Rio, e também na Olimpíada de Pequim, em 2008. O meia Fernandinho, titular da equipe, afirmou que o time está bem preparado para o torneio na Colômbia. "Para alcançar objetivos maiores, valem todos os sacrifícios, até passar o fim de ano concentrado." Adversários - A equipe brasileira está no Grupo B, com Uruguai, Chile e Paraguai, além do adversário da estréia em Pereira, o Equador. Uruguai e Paraguai fazem a preliminar do jogo do Brasil, às 20h20 de Brasília. A Argentina, que está no Grupo A, faz a abertura do torneio quinta-feira, contra a Venezuela, na cidade de Armenia, às 20h50 de Brasília. Além de argentinos e venezuelanos, o grupo conta com Peru, Colômbia, dona da casa, e Bolívia. Os anfitriões estréiam contra a Bolívia, também na quinta, depois do jogo da Argentina, às 23h30.