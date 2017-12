Sub-20: EUA vencem o Paraguai por 3 a 1 A seleção dos EUA surpreendeu e venceu o Paraguai por 3 a 1 neste sábado, em partida de abertura do Grupo F do Mundial de futebol Sub-20, que está sendo realizado nos Emirados Árabes. Ed Johnson, Mike Magee e Bobby Convey marcaram pars os americanos. Julio dos Santos fez o único gol paraguaio. Pelo Grupo D, Colômbia e Egito não saíram do 0 a 0 . Já pelo Grupo E, a Irlanda venceu a Arábia Saudita por 2 a 1.