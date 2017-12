Sub-20: França vence a Alemanha A seleção de futebol da França teve muita dificuldade, mas conseguiu hoje uma vaga nas quartas-de-final do Mundial Sub-20, que está sendo realizado na Argentina. O gol da vitória foi marcado já nos descontos, por Djibril Cisse. A França vai tentar uma vaga nas semifinais do torneio, domingo, contra o vencedor do confronto entre Argentina e China. Este jogo acontece nesta quarta-feira. Em Buenos Aires, a seleção do Egito voltou a surpreender e venceu os Estados Unidos por 2 a 0. Na próxima fase, vai enfrentar o vencedor de Angola e Holanda.