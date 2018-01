Sub-20: Goleiro Diego é convocado O goleiro Diego, do Atlético-MG, foi convocado pelo treinador Renê Weber por precaução para a vaga de Renan, titular da Seleção Brasileira que está hospitalizado por causa de uma concussão devido a uma pancada na cabeça na partida Brasil 4 x 2 Uruguai, na última segunda-feira. ?O médico Adílson Camargo está otimista, acha que o Renan não precisará ser desconvocado. Mas como o jogo contra a Venezuela será na quinta-feira, por uma questão de tempo, preferimos chamar outro goleiro, que já estará integrado à Seleção, caso seja necessário?, explicou o supervisor Branco, em entrevista ao site da CBF. Diego vai para a Colômbia nesta quarta-feira e sua inscrição no Campeonato Sul-Americano Sub-20 depende do corte do titular.