Sub-20: Holanda bate Japão na estréia A Holanda sofreu para vencer o Japão por 2 a 1, nesta sexta-feira, em Kerkrade, na estréia pelo Mundial Sub-20. Depois de fazer 2 a 0 no placar, gols de Afelay e Babel, com 18 minutos de jogo, os holandeses se acomodaram e desperdiçaram inúmeras chances de gol. Na segunda etapa, os japoneses resolveram ir com tudo ao ataque e conseguiram diminuir aos 23 minutos, numa cabeçada de Irayama. Com o resultado, a Holanda lidera isoladamente o Grupo A, com três pontos. Benin e Austrália, que empataram por 1 a 1, estão com um ponto cada. O Japão segura a lanterna sem ponto. Na segunda rodada, marcada para o dia 15, o Japão encara o Benin e a Holanda enfrenta a Austrália.