Sub-20: Inglaterra perde e Alemanha vence O Egito impôs a segunda derrota da Inglaterra no Mundial Sub-20, disputado nos Emirados Árabes. Depois de tropeçar na estréia diante do Japão, os ingleses perderam nesta terça-feira para os egípcios por 1 a 0. Em outro jogo do dia, a Alemanha se recuperou da derrota para a Coréia do Sul no torneio e venceu os Estados Unidos por 3 a 1. Os ingleses voltam a campo na sexta-feira contra a Colômbia e precisam vencer a todo custo para seguir com chances de classificação às oitavas-de-final, enquanto os alemães enfrentam o Paraguai. E mais: Costa do Marfim 2 x 2 Irlanda.