Sub-20 libera Nilmar para o Inter O técnico da seleção Sub-20, Marcos Paquetá, encerra amanhã a pré-temporada para o Mundial da categoria, nos Emirados Árabes, entre os dias 27 de novembro e 19 de dezembro, sem conseguir reunir todos os jogadores convocados. Após ter completado o grupo de 20 atletas na segunda-feira, quando chamou o volante Jardel, do Cruzeiro, o meia Juninho, do Atlético-MG, além dos atacantes Andrezinho, do Flamengo, e Nilmar, do Internacional, o treinador foi obrigado a liberar até sábado, o jogador do clube gaúcho. O Internacional, que já tinha cedido o atacante Daniel Carvalho, reluta em liberar Nilmar, já que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) havia se comprometido a convocar somente um atleta de clubes que estejam disputando no Campeonato Brasileiro uma vaga a competições internacionais - caso da equipe gaúcha que luta por um lugar na Taça Libertadores da América, em 2004. Como forma de amenizar a situação, o atleta foi liberado para atuar no sábado, contra o Figueirense, pela 43ª rodada do Nacional. Jardel, Juninho e Andrezinho se apresentaram hoje a Paquetá e treinaram com o restante do grupo. Com a chegada dos três jogadores, pela primeira vez, o treinador pôde realizar exercícios específicos para o setor ofensivo. Como estava com problemas para reunir os atletas, o técnico vinha intensificando o trabalho com os jogadores de defesa. O embarque para Dubai está previsto para quinta-feira, à noite, no Aeroporto Internacional Tom Jobim e a única ausência será a de Nilmar, que viajará sábado à noite ou no domingo. O Brasil estréia no Mundial contra o Canadá, no dia 28. Em seguida, a seleção enfrenta a República Tcheca, dia 1º de dezembro, e encerra a participação na primeira etapa contra a Austrália, no dia 4.