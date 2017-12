Sub-20 manterá esquema de 3 atacantes O técnico da seleção brasileira sub-20, Marcos Paquetá, realiza nesta quarta-feira o último treino antes da partida decisiva contra a Austrália, na quinta, pela rodada final da primeira fase do Mundial da categoria, nos Emirados Árabes, em Dubai. Brasil e Austrália possuem o mesmo número de pontos, quatro, mas a Seleção é líder do Grupo C, porque leva vantagem no saldo de gols, primeiro critério de desempate. A República Tcheca é a terceira colocada com dois pontos e o Canadá ainda não pontuou. "A Austrália é uma boa equipe e muito forte fisicamente. Seu estilo de jogo é parecido com o da República Tcheca, mas a marcação deles não é tão dura", disse Paquetá. "Será uma grande partida e só penso na vitória para seguirmos na busca do nosso objetivo que é ser campeão." Paquetá não tem a intenção de modificar a formação tática da seleção, com três atacantes. O treinador gostou da apresentação da equipe contra os tchecos, apesar do empate. Nesta terça-feira, os jogadores tiveram a manhã de folga. À tarde, os atletas que participaram da partida contra a República Tcheca realizaram exercícios na piscina do hotel, enquanto os reservas fizeram um treino no campo.