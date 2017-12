Sub-20 muda dois para tentar a vitória Irritado com as declarações do técnico da Austrália, que afirmou já conhecer o estilo de jogo da seleção brasileira sub-20 e na tentativa de tornar o time ainda mais ofensivo o técnico Marcos Paquetá optou por fazer duas modificações para o confronto de amanhã, às 11h45 (horário de Brasília ), em Dubai, no Emirados Árabes, pela última rodada da primeira fase do Mundial da Categoria. O treinador substituiu o lateral-esquerdo Adriano e o meia Carlos Alberto por Coelho e Jardel, respectivamente. "A minha intenção é a de tornar a seleção mais ofensiva para poder surpreender os australianos", afirmou Paquetá. "O Brasil tem melhorado seu desempenho e não devemos nos preocupar em buscar uma vitória. Precisamos ter calma e controlar a ansiedade." Para assegurar uma vaga à próxima fase do Mundial, o Brasil precisa apenas de um empate. Apesar da vantagem, o técnico da seleção assegurou que o time deve entrar em campo com o pensamento de vitória. A seleção brasileira luta pelo seu quarto título mundial. Foi campeã em 1983 (México), 1985 (ex-União Soviética) e 1993 (Austrália).