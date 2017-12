Sub-20 não vai perder Nilmar para o Inter A intenção do Internacional de manter o atacante Nilmar na equipe até o final do Campeonato Brasileiro - portanto, de não cedê-lo à seleção sub-20 - não vai ser levada adiante pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O clube gaúcho chegou a propor à entidade a troca de Nilmar por Vagner, do Palmeiras, na lista final do técnico Marcos Paquetá - desde que o Palmeiras alcançasse a classificação à Série A na partida deste sábado, contra o Sport. A diretoria do Internacional entrou em contato com a do Palmeiras, mas parece ter ignorado um preceito básico. Segunda-feira, a CBF enviou à Fifa a lista dos inscritos para o Mundial sub-20, com o nome de Nilmar. Portanto, não existe a possibilidade de a relação ser alterada - a não ser por contusão de algum ateta, até 24 horas da estréia do Brasil na competição. A primeira partida na seleção será disputada dia 28, contra o Canadá. O coordenador das categorias de base da CBF, o ex-jogador Branco, ainda não viajou para o local da competição, nos Emirados Árabes Unidos, a fim de se juntar ao restante da delegação. Ficou no Brasil e só deve seguir ao país no domingo à noite, em companhia de Nilmar. Para um amigo próximo da CBF, Branco fez o seguinte comentário nesta sexta-feira. "O prazo de inscrição da Fifa é implacável, não dá para mudar." A CBF não funcionou nesta sexta, só vai abrir na segunda-feira.